اتحاد الرجبي ينظم ورشة عمل

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد الإمارات للرجبي ورشة عمل حول البرنامج التدريبي الجديد الذي أطلقه الاتحاد الدولي ويسمى «أكيتفيت»، ويحتوي على مجموعة تمارين محددة لكل فئة عمرية ثم يبدأ التدرج في المستوى وتهدف التمارين الجديدة إلى الحفاظ على اللياقة البدنية لدى اللاعبين.

شارك في الورشة التي أقيمت الاثنين الماضي بتقنية الاتصال المرئي واستمرت لساعتين، 34 محاضراً دولياً معتمدين لدى الاتحاد الدولي، وقدمها المحاضر روبين جيليز. وشهدت الدورة مشاركة ممثلين من اتحاد هونج كونج والفلبين وسيرلانكا لنقل ما تعلموه في هذه الدورة وتطبيقه في اتحاداتهم المحلية.

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