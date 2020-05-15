لوكونت: إلغاء رولان جاروس أفضل من تنظيمها بدون جمهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب نجم كرة المضرب الفرنسي السابق هنري لوكونت عن أنه من الأفضل إلغاء بطولة رولان جاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، على إقامتها من دون جمهور كما ينوي الاتحاد الفرنسي للعبة.

ونقلت البطولة الفرنسية التي تقام عل ملاعب ترابية من أواخر أيار/مايو الحالي إلى أيلول/سبتمبر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ولم يستبعد الاتحاد المحلي إقامتها من دون جمهور.

وعلق لوكونت الذي بلغ نهائي رولان جاروس عام 1988، على هذا الأمر لقناة «ليكيب» التلفزيونية بقوله «أعتقد بأن إقامة رولان جاروس من دون جمهور لا يهم أحداً لا سيما شركات الرعاية».

وأضاف «يأمل الاتحاد الفرنسي بأن تقام رولان جاروس خلال بضعة أشهر في ظروف طبيعية (...) لكن إقامتها وراء أبواب موصدة، كلا. بالنسبة لي، من الأفضل أن تُلغى والعودة عام 2021 مع موسم حقيقي».

ولم يستبعد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب برنار جيوديسيلي إقامة رولان جاروس من دون جمهور وقال لصحيفة «جورنال دو ديمانش» الفرنسية الأسبوعية «لا نستبعد أي خيار. رولان جاروس هي أولاً وأخيراً قصة مباريات ولاعبين. هناك بطولة تقام في الملعب وأخرى تقام على شاشات التلفزة».

وتابع «الملايين من المشاهدين حول العالم ينتظرون. تنظيم البطولة وراء أبواب موصدة يسمح لبعض النماذج التجارية كحقوق النقل التلفزيوني (تساهم بثلث الإيرادات) أن تنطلق. لا يمكن عدم النظر إلى هذه المسألة».

وأدى انتشار وباء «كوفيد-19» إلى توقف نشاط الكرة الصفراء حول العالم منذ 13 آذار/مارس ولن يستأنف إلا في 13 تموز/يوليو على الأقل.

واضطر منظمو بطولة ويمبلدون إلى إلغاء نسخة هذا العام وهو ما يحصل للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، ويحوم الشك حول إقامة بطولة الولايات المتحدة على ملاعب فلاشينج ميدوز في الفترة من 31 أب/أغسطس إلى الثالث عشر من أيلول/سبتمبر، على أن يبت المنظمون بمصيرها في منتصف حزيران/يونيو.