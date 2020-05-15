ساينز يخلف فيتل في فريق «فيراري» للفورمولا1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن فيراري الخميس أنه تعاقد مع الإسباني كارلوس ساينز لمدة عامين من أجل خلافة الألماني سيباستيان فيتل اعتباراً من 2021، وذلك بعد وقت قصير على خبر تعاقد ماكلارين مع الأسترالي دانيال ريكياردو لخلافة ساينز.

ولم يكن خبر التعاقد مع الإسباني البالغ من العمر 25 عاماً مفاجئاً، إذ تم التداول باسمه كخلف لفيتل منذ أن أعلن الثلاثاء بأن الأخير سيرحل عن «سكوديريا» في نهاية الموسم الذي لم ينطلق بعد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعرب ساينز عن سعادته بالانضمام لسكوديريا فيراري في 2021 وقال «إنه متحمس لمستقبله مع الفريق. ما زال ينتظرنا عام مهم مع ماكلارين رايسينج، وأنا أتطلع إلى التسابق معهم مجدداً هذا الموسم».

وانضمام ساينز الى فيراري للقيادة بجانب شارل لوكلير من موناكو خطوة تحمل علامات استفهام، لاسيما وأن سجله متواضع في الفئة الأولى التي بدأ مشواره فيها عام 2015 مع تورو روسو الى جانب نجم ريد بول الحالي الهولندي ماكس فيرشتابن.

وخلافاً لزميله الهولندي الذي كوفئ في العام التالي بترفيعه إلى الفريق الأساسي ريد بول، عانى ساينز نجل السائق الإسباني السابق الذي يحمل الاسم نفسه، وانتقل الى رينو في 2017 دون تحقيق أي نتائج تذكر، وانتظر حتى العام الماضي للصعود إلى منصة التتويج للمرة الأولى في مسيرته حين حل ثالثاً في سباق البرازيل خلف مقود سيارة ماكلارين.

لكن يبدو أن الخيارات كانت ضيقة أمام فيراري، ما دفعه إلى المراهنة على ساينز الذي «أثبت بالمواسم الخمسة التي خاضها حتى الآن، بأنه موهوب للغاية وأظهر بأنه يتمتع بالقدرة التقنية والسمات المناسبة لجعله مناسباً تماماً لعائلتنا»، بحسب ما أفاد مدير فيراري ماتيا بينوتو.

ومهد ماكلارين الطريق أمام فيراري للكشف عن تعاقده مع ساينز، بإعلانه قبله بدقائق أنه اتفق مع ريكياردو ليقود إلى جانب البريطاني لاندو نوريس اعتباراً من موسم 2021.

وقال الفريق البريطاني الذي سيعود لاستخدام محركات مرسيدس اعتباراً من الموسم المقبل عوضاً عن محرك رينو، في بيان الخميس أنه «وقع مع دانيال ريكياردو اتفاقاً لسنوات عدة من أجل التسابق مع الفريق في بطولة العالم للفورمولا واحد اعتباراً من 2021».