وكيل تيفيز يرد على اتهامات نيفيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رد كيا جورباشيان وكيل أعمال نجم مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد السابق كارلوس تيفيز، على اتهام أسطورة اليونايتد جاري نيفيل للمهاجم بأن أداءه كان متراخياً في العامين اللذين أمضاهما الأرجنتيني في اليونايتد معاراً من ويستهام عام 2007 قبل انتقاله للجار والغريم سيتي، في صفقة أغضبت الشياطين الحمر. وأشاد نيفيل في بداية حديثه عن الشراكة الناجحة بين تيفيز وروني ورونالدو في هجوم اليونايتد لكنه أضاف:«ما أزعجني حقاً أن تيفيز تراخى في الموسم الثاني، بدأ يجلس على طاولة العلاج ويتأخر عن التمرينات ويتلاعب بمشاعر الإدارة. لم يكن انتقاله لسيتي أكثر ما أزعجني بل طريقة لعبه في الأشهر الأخيرة، شعرت بخيبة أمل لأنك كنجم محترف لا يجب أن تفعل هذا».

ورد جورباشيان:«تيفيز كان ملتزماً بالكامل لليونايتد ويكفي أن ترى بياناته في موسم 2008-2009، كل ما في الموضوع أن اليونايتد لم يحول الإعارة لعقد دائم، كان متلهفاً للتسجيل وسجل 15 هدفاً وصنع 7 ولم يتغيب عن الفريق سوى 3 مباريات بسبب الإصابة، أعتقد أن الشخص الذي يجب أن تثار الشكوك حول احترافيته هو نيفيل لأنه لم يطلع على سيرة تيفيز وسجله ولم يوجه لي أو لأي شخص آخر سؤالاً عن حقيقة ما حصل، فقط يعلق ويعلق ويتكلم بالهراء عن لاعب فاز بضعفين أو 3 أضعاف الألقاب التي فاز بها نيفيل.

كارلوس فاز بلقب كل بطولة محلية لعب فيها وحصد جائزة أفضل لاعب للعام في أمريكا الجنوبية أكثر من أي لاعب آخر عبر التاريخ والآن وبسن الـ34 فاز بلقب الدوري مع بوكا وسجل بنفسه هدف الفوز».