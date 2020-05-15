الإنجليز يقاضون «فيفا» بسبب تشيلسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح



بسبب تشيلسي، يقاضي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الاتحاد الدولي (فيفا) أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بسبب غرامة مالية (أقل من 300 ألف استرليني ) فرضها فيفا على الاتحاد لدوره المزعوم في خرق النادي اللندني للوائح شراء اللاعبين دون سن الـ18. وستنظر «كاس» في القضية بلوزان يوم 26 من يونيو / حزيران المقبل وستكون الجلسة عبر الفيديو أو حسمها بتسوية كتابية.

وكانت لجنة الاستئناف في «فيفا» أقرت قبل عام بأن الاتحاد الإنجليزي «مذنب» لوجود ثغرات في لوائحه استغلها تشيلسي ثم قلل الغرامة المالية (نصف مليون استرليني) لاحقاً لكن الاتحاد بعد نجاح تشيلسي في «كاس» في شهر ديسمبر /كانون الأول الماضي دفع اتحاد الكرة للطمع في تقليص آخر للغرامة. ووجدت كاس أن تشيلسي ارتكب ثلث التهم التي تقدم بها «فيفا» (150 تهمة تخص 69 لاعباً في الأكاديمية عبر بضع سنوات) ومعظم التهم لم تكن ذات أهمية.

ونشر نادي مانشستر سيتي بياناً رسمياً كشف فيه عن تعويض حملة تذاكره الموسمية عن المباريات الستة المتبقية من الموسم على معقله ستاد الاتحاد، وعرض «سيتي» على المشجعين استخدام قيمة التذاكر كرصيد في حساب المشجع لشراء تذكرة الموسم المقبل ووافق «سيتي» أيضا على إعادة المال لمشجعيه الذين اشتروا تذكرة مباراة الإياب أمام ريال مدريد في الدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد إعلان الحكومة البريطانية بعدم وجود احتمالية لعودة المشجعين للمدرجات قريباً بسبب وباء كورونا.

وأظهرت الحسابات المالية لسيتي أنه حصل على أكثر من 55 مليون إسترليني من تذاكر ملعبه العام الماضي.