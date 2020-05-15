إيناسيو : كهربا من أفضل اللاعبين في مصر..وراض عن فترة عملي مع الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى أوجستو إيناسيو المدير الفني السابق للزمالك رضاه على فترة عمله مع الفريق الأبيض مشدداً أن جماهيره من أهم عناصر قوته، وقال إيناسيو في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي سيف زاهر :"كان هناك العديد من اللاعبين الجيدين في الزمالك وقتها وعلى رأسهم محمود عبد المنعم كهربا الذي انتقل للأهلي الأن، وأضاف مدرب الزمالك السابق أن اللاعبين يحتاجون لـ4 أسابيع على الأقل قبل العودة من جديد لاستئناف النشاط بعد انتهاء أزمة كورونا، مشدداً أن اللاعبين المصريين يحتاجون لتطوير قدراتهم الذهنية لكي يتمكنوا من اللعب في أوربا مؤكداً أن كهربا تواجد معه في البرتغال ولكنه لم يكن جاهزاً من الناحية البدنية بشكل كامل. وتوقع ايناسيو أن تحتاج منظومة كرة القدم 3 سنوات على الأقل للتعافي بعد أزمة كورونا التي تسببت في ايقاف النشاط الكروي والرياضي في العالم، مؤكداً أنه لابد من التعايش مع الفيروس، وأضاف ايناسيو أن محمد صلاح يعد فخر لكل اللاعبين المصريين لأنه يملك عقلية مختلفة ومحترفة وهو ما وضعه في هذه المكانة على مستوى العالم، مؤكداً أنه لا يقل عن البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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