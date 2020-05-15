شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد السلام: الدولة صاحبة قرار عودة الدورى و لن أترشح فى انتخابات الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف محمد عبد السلام رئيس نادى مصر المقاصة أن قرار استكمال بطولة الدورى المصرى هذا الموسم من عدمه فى يد الدولة و لا يستطيع أى نادى الاعتراض عليه بسبب الظروف التى تتعرض لها الدولة خلال المرحلة الحالية بسبب انتشار فيروس كيورونا المستجد وأنه ليس من العدل أعتماد هبوط الأندية الثلاثة من جدول المسابقة وهى لم تستكمل وكان لابد من جود لوائح بالاتحاد المصرى لكرة القدم يتم الرجوع اليها فى مثل هذه الازمات وعقد جلسة مع مسئولى الأندية لبحث الازمة الحالية .

وأوضح محمد عبد السلام خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت 2 مع الاعلامى إبراهيم فايق فى برنامج جمهور الثالثة أنه لا ينوى الترشح فى انتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم المقبلة رغم الضغوضات التى يتعرض لها و أنه مستمر فى عمله برئاسة شركة المقاصة سبورت وأنهاء عمله فى شركة مصر المقاصة التى خدم بها لمدة 26 عاما .

Advertisements

وأشار محمد عبد السلام أن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق مصر المقاصة مستمر فى قيادة الفريق خلال الموسم المقبل و لا يوجد حديث عن رحيلة .

وكان مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أكدوا أنهم متمسكون بعودة الدورى العام رافضين فكرة الإلغاء، بدليل تقديم أكثر من سيناريو لوزير الشباب والرياضة لاستئناف المسابقة من بينها العودة يوم 1 أغسطس والانتهاء فى أكتوبر على أن ينطلق الموسم الجديد منتصف نفس الشهر.

وأوضحت اللجنة الخماسية عدم مناقشة مسألة منح درع الدورى للنادى الأهلى هذا الموسم حال صدور قرار من مجلس الوزراء بعدم استئناف الدورى، لاسيما وأنه لا يوجد فى اللائحة ما ينص على هذا الأمر من ناحية، ومن ناحية أخرى فهناك مباريات الدور الثانى التى لم تقم بشكل كامل وهى تعتبر كفيلة بقلب الموازين وتبديل المراكز فى ظل وجود فارق فى النقاط يمكن تعويضه حال استئناف الدورى.

وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن المواقف السابقة التى تم خلالها إلغاء الموسم الكروى، لم تشهد تتويج الفريق المتصدر بدرع الدورى بعد الإلغاء، وإنما تم اعتبار الموسم كأن لم يكن، وهو ما سيتم تنفيذه حال الغاء الدورى هذا الموسم، لاسيما وأن اللجنة الخماسية لم تناقش هذا الأمر ولم تتناقش فيه مع الأندية.