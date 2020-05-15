شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحرك دعوى قضائية أمام المحكمة الدولية لاسترداد لقب نادي القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن ناديه بصدد رفع دعوة قضائية في المحكمة الرياضية الدولية لاسترداد لقب نادي القرن، معلقاً :"سنستعين بكل الخبراء المصريين والأجانب وقيادات الاتحاد الافريقي قبل رفع تقرير لمرتضي منصور رئيس النادي لتعديلها قبل التحرك بشكل رسمي، وكشف هاني زادة في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر :"اللجنة برئاسة أحمد جلال إبراهيم، بالإضافة لهانى زادة وإسماعيل يوسف و أحمد مرتضى منصور، بإشراف مباشر من رئيس النادى، مؤكدا أنه سيتم جمع كل الملفات الخاصة بالقضية ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الأفريقي، وكذلك الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، وسنلجأ لبعض الخبراء القانونيين الأجانب، وخبراء فى لوائح الاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى للحصول على حق الزمالك الضائع.

وأشار هاني زادة إلى أنه سيكون هناك تواصل واستعانة بخدمات من الاتحاد الأفريقى رسميا، خاصة أن العلاقة قوية بين إدارة الزمالك والمسئولين فى الاتحاد الأفريقى حاليا، وسيتم البحث عن حق الزمالك فى لقب القرن لحين عودة اللقب إلى قلعة ميت عقبة.

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