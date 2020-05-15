أخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 14 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الخميس 14 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، فايلر يطلب رحيل صالح جمعة عن الأهلي نهاية الموسم
فايلر يطلب رحيل صالح جمعة عن الأهلي نهاية الموسم
طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من محمود الخطيب رئيس النادي رحيل صالح جمعة بشكل رسمي نهاية الموسم الجاري، بعد علمه بسخريته منه على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه لن يقبل بقائه بأي شكل حال استمراره على رأس الجهاز الفني في الموسم الجديد، وفرض الأهلي غرامة مالية كبيرة على اللاعب لسخريته من مدربه من ناحيه، ولخرقه القيود المفروضة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالتطرق فيها لأي شيء يخص شئون الفريق.
عقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، اجتماعاً مطولاً ظهر اليوم، الخميس، بمقر الجزيرة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ورينيه فايلر المدير الفنى للفريق، لمناقشة العديد من الملفات، وفى مقدمتها المرحلة النهائية من البرامج التدريبية التى يؤديها اللاعبون بمنازلهم فى إطار رؤية المدير الفني، وذلك تحضيرًا للمرحلة المقبلة.
الأهلي يقرر الإطاحة بمساعد رينيه فايلر لهذا السبب
أطاح مجلس إدارة النادي الأهلي بشكل مفاجئ بأحد أفراد الجهاز الفني المعاون للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء من الأجانب، وأبلغ النادي الأهلي المدير الفني الإطاحة بأحد معاونيه في إطار خطة القلعة الحمراء لترتيب الأوراق داخل الفريق قبل استكمال نشاط الدوري المصري الممتاز،وتوقف نشاط كرة القدم المصرية ومختلف أنحاء العالم أثر تفشي فيروس كورونا والذي غيب الآلاف خلال الشهرين الماضيين.
تعرف على تطورات بقاء رمضان صبحي فى الأهلي بعد انتهاء الإعارة
اتفق مسئولو النادى الأهلى مع رمضان صبحى، لاعب الفريق المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزى، على البقاء فى القلعة الحمراء حال عدم تلقيه عروضاً من أندية كبرى فى أوروبا، وذلك بعد المفاوضات التى عقدها مسئولو النادى مع اللاعب مُستغلين فترة تجميد النشاط الرياضى الحالى على خلفية "جائحة" كورونا.
الأهلي يجبر الموظفين والعمال على ارتداء الكمامة داخل النادى
قرر العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، حضور جميع العاملين والموظفين بالنادى بكمامات خاصة تحمل شعار النادي، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التى بدأها الأهلى منذ انتشار وباء فيروس «كورونا»، الذى ضرب العالم، وفرض النادى أقصى درجات الوقاية من خلال اتخاذ كل الإجراءات التى تحول دون انتشار الجائحة، وصمم النادى كمامة خاصة تحمل شعار واسم الأهلي، وتم توزيعها على جميع العاملين والموظفين بالنادي، حرصًا على سلامتهم واتباع كل التعليمات التى تصدر عن وزارة الصحة.
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