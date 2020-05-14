شكرا لقرائتكم خبر عن ريفالدو: تشيلسي الأقرب لضم «كوتينيو».. وقصته مع برشلونة ربما لم تنته بعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نجم برشلونة ومنتخب البرازيل السابق ريفالدو أن نادي تشيلسي الإنجليزي هو الأقرب لضم مواطنه كوتينيو، لاعب البلوجرانا المعار إلى بايرن ميونخ، الموسم القادم.

وأوضح ريفالدو، في حوار لـ Betfair: «تشيلسي هو المفضل للتوقيع مع كوتينيو ولا أعتقد أنهم سيصرفون نظر عن الصفقة بسبب إصابته مؤخرًا، فرغم كل شئ الموسم القادم لا يزال بعيدًا للغاية وسيكون لديه الوقت الكافي للتعافي تمامًا».

وأضاف البرازيلي: «على الجانب الآخر، إذا لم يتم الانتقال وبقى في برشلونة وربما مع تخفيض في راتبه حسب قرار اللاعب، ربما يحصل على الفرصة من إدارة النادي لإظهار رغبته في البقاء ضمن صفوفه وإظهار قيمته أخيرًا».

وتابع الفائز بالكرة الذهبية سابقًا: «نعم، هناك العديد من الأندية تخفض رواتب اللاعبين بسبب فيروس كورونا ولكن إذا اتخذ اللاعب الخطوة بنفسه في هذا الأمر سيتم رؤيته كشخص مهتم بالبقاء في النادي، والكثير قد يحدث قبل الموسم القادم ويمكننا فقط أن ننتظر لرؤية الفصل القادم من هذه القصة».