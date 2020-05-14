شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يخطط لخطف نيمار قبل برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي لخطف النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، من برشلونة الإسباني الذي يسعى لضمه منذ الصيف الماضي.
وأشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إلى استعداد يوفنتوس لإحباط خطة برشلونة في استعادة نيمار بتقديم عرض للاعب في سوق الانتقالات الصيفية القادم أملًا في تحويل وجهته من كتالونيا إلى تورينو.
ويرغب يوفنتوس في تكوين شراكة هجومية بين البرازيلي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيما يبدو الفريق الإيطالي مستعدًا لتقديم نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا كجزء من الصفقة لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن نيمار.
وأوضحت الصحيفة أن راتب نيمار قد يكون هو العامل الرئيس في حسم إمكانية انضمامه إلى السيدة العجوز من عدمه، إذ لا يبدو يوفنتوس عازمًا على دفع راتب اللاعب الحالي في باريس سان جيرمان.
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