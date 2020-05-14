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بريطانيا تعلن موعد عودة الدوري الإنجليزي رغم تفشي فيروس كورونا

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وافقت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، على ‫عودة الممتاز في يونيو المقبل، بعد توقفه بسبب أزمة فيروس المستجد، بعد النقاش بين الأندية هذا الأسبوع كيفية استكمال الموسم، وتلقت آمال استئناف مباريات كرة القدم في يونيو، دفعة قوية بإعلان الحكومة أن رياضات الصفوة يمكنها العودة بعد أول يونيو.

وتم إبلاغ الأندية بأن أي استئناف للموسم سيشهد إقامة المباريات على ملاعب محايدة، يتم الموافقة عليها من وجهة نظر تتعلق بالصحة والسلامة، لكن الأمل لا يزال يحدوها في العثور على وسيلة لخوض المباريات داخل وخارج الديار.

وكانت الحكومة البريطانية قد نشرت، الاثنين، الإرشادات التي يجب اتباعها من أجل تقليص قيود الإغلاق التام، وتضمنت الخطوة الثانية من العملية "السماح بإقامة الأنشطة الثقافية والرياضية خلف أبواب موصدة، مع الحرص الشديد على تجنب مخاطر التواصل الاجتماعي".

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ولن يُسمح باقامة الأحداث إلا إذا تم إحراز تقدم كاف في الحد من انتشار الفيروس، من الآن وحتى ذلك الحين، بحسب رويترز.

ويبدو أنه سيكون على المشجعين في المملكة المتحدة الانتظار كثيرا قبل العودة لحضور المباريات، رغم أن التوجيهات لفتت إلى أنه "لا عودة إلى امام الجماهير إلا في وقت لاحق بحسب انخفاض أعداد الإصابات".

وقد تتأثر الأحداث التي تنطوي على السفر خارج حدود البلاد، مثل المسابقات الأوروبية لكرة القدم وجولات الكريكيت وفورمولا واحد، لأن الحكومة ستخضع الوافدين للبلاد لفترة حجر صحي قسري مدتها 14 يوما، باستثناء القادمين من بلدان "على قائمة قصيرة من الإعفاءات".

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