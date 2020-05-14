أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 14 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 14 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، ملفات تشغل كارتيرون فى حظر كورونا
ملفات تشغل كارتيرون فى حظر كورونا
يبدو أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك يستغل تعليق النشاط فى حظر فيروس كورونا الإستغلال الأمثل من أجل ترتيب الأوضاع فى البيت الأبيض سواء على الصعيد الفنى أو بشأن الصفقات الجديدة إنتظارا لقرار عودة الدورى أو إلغائه وفقا للقرارات الإحترازية للدولة، فضلا عن متابعة اللاعبين فى الحظر المنزلى لمواصلة الحفاظ على الوزن تحسبا لعودة النشاط فى أى وقت ، حيث أن كارتيرون بصدد حسم عدد من الأمور الهامة لعرضها على الإدارة من أجل إستكمال مشوار البطولات بعدما نجح مؤخرا فى حصد السوبر المحلى و السوبر الأفريقى و تحقيق نتائج إيجابية فى دورى أبطال أفريقيا .
فشل مفاوضات الزمالك لضم بن عيادة والترجى المستفيد
توقفت مفاوضات نادى الزمالك، لضم الظهير الأيمن لفريق شباب قسنطينة، حسين بن عيادة، من أجل خلافة التونسي حمدى النقاز، الذى رحل مؤخرا عن صفوف القلعة البيضاء، بعد خلافاته مع إدارة النادى المصرى بسبب مستحقاته المتأخرة، حيث ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن نادى الزمالك، أخرج الظهير الأيمن حسين بن عيادة من حساباته، بعد أن عرض عليه مسئولى الفارس الأبيض التوقيع على عقد لمدة 3 سنوات، براتب سنوى 400 ألف دولار، ولكنه رفض وطالب بالحصول على 700 ألف دولار سنويا.
موقع تونسي: فرجاني ساسي يتمسك بالبقاء في الزمالك
كشفت تقارير صحفية تونسية، عن تمسك نجم نادي الزمالك فرجاني ساسي بالبقاء داخل القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بعدما ارتبط اسمه بالرحيل عن ميت عقبة من خلال عدة تقارير على مدار الأيام الماضية، وذكر موقع "الصريح" التونسي، أن مايسترو الزمالك يتمسك بالبقاء داخل القلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه تحدث مع مسئولي الفريق الأبيض وأكد لهم تمسكه بالبقاء في الفريق وأنه يرفض التفاوض في أي عرض.
محمد صلاح : لو مرتضي منصور شتمني هفضل أحبه .. وفاروق جعفر "مؤذي"
أكد محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أنه المدرب السنيد لنادى الزمالك في أي وقت وهذا شرف لى أن أخدم الزمالك في أي مكان، وعملت مساعدا لكل المدربين حتى الأصغر منى من أجل عيون الجماهير، وكنت أتمنى أن أدرب الزمالك لمدة سنة أو سنتين كمدرب أول ، مضيفاً "علاقتى مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء علاقة صداقة قبل كرة القدم، ولو مرتضى شتمنى في يوم من الأيام هفضل أحبه برضه، وهناك ناس تسعى لتخريب نادى الزمالك من أبناء النادى بالذات".
محمد شبانه فى لايف الخليج 365 يقدم بالدلائل أحقية الأهلى فى لقب نادي القرن
كشف الإعلامي محمد شبانه في برنامج " مع شبانه " على صفحة فيسبوك " الخليج 365" أن قضية القرن بين ناديي الأهلي و الزمالك ، ما زالت تمثل أزمة لدي البعض و لكن الدلائل و الأرقام تنهي على هذه الأزمة الدائرة منذ سنوات طويلة و أحقية النادي الأهلي في الحصول على لقب نادي القرن وعدم وجود أي مجاملة و أنه سعيد بلجوء الزمالك إلى المحمكة الرياضية للفصل في هذا القرار و الأزمة الدائرة بين القطبين منذ سنوات.
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