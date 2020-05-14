أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 14 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 14 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، ملفات تشغل كارتيرون فى حظر كورونا

ملفات تشغل كارتيرون فى حظر كورونا

يبدو أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك يستغل تعليق النشاط فى حظر فيروس كورونا الإستغلال الأمثل من أجل ترتيب الأوضاع فى البيت الأبيض سواء على الصعيد الفنى أو بشأن الصفقات الجديدة إنتظارا لقرار عودة الدورى أو إلغائه وفقا للقرارات الإحترازية للدولة، فضلا عن متابعة اللاعبين فى الحظر المنزلى لمواصلة الحفاظ على الوزن تحسبا لعودة النشاط فى أى وقت ، حيث أن كارتيرون بصدد حسم عدد من الأمور الهامة لعرضها على الإدارة من أجل إستكمال مشوار البطولات بعدما نجح مؤخرا فى حصد السوبر المحلى و السوبر الأفريقى و تحقيق نتائج إيجابية فى دورى أبطال أفريقيا .

فشل مفاوضات الزمالك لضم بن عيادة والترجى المستفيد

توقفت مفاوضات نادى الزمالك، لضم الظهير الأيمن لفريق شباب قسنطينة، حسين بن عيادة، من أجل خلافة التونسي حمدى النقاز، الذى رحل مؤخرا عن صفوف القلعة البيضاء، بعد خلافاته مع إدارة النادى المصرى بسبب مستحقاته المتأخرة، حيث ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن نادى الزمالك، أخرج الظهير الأيمن حسين بن عيادة من حساباته، بعد أن عرض عليه مسئولى الفارس الأبيض التوقيع على عقد لمدة 3 سنوات، براتب سنوى 400 ألف دولار، ولكنه رفض وطالب بالحصول على 700 ألف دولار سنويا.