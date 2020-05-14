شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 14/5/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 14/5/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من محمود الخطيب رئيس النادي رحيل صالح جمعة بشكل رسمي نهاية الموسم الجاري، بعد علمه بسخريته منه على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه لن يقبل بقائه بأي شكل حال استمراره على رأس الجهاز الفني في الموسم الجديد، وفرض الأهلي غرامة مالية كبيرة على اللاعب لسخريته من مدربه من ناحيه، ولخرقه القيود المفروضة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالتطرق فيها لأي شيء يخص شئون الفريق.

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من محمود الخطيب رئيس النادي رحيلا صالح جمعة بشكل رسمي نهاية الموسم الجاري، بعد علمه بسخريته منه على مواقع التواصل الاجتماعي كشف المهندس هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، عن خطة عمل لجنة لقب القرن التى تم تشكيلها أمس بقرار من مجلس إدارة نادى الزمالك. اتفق مسئولو النادى الأهلى مع رمضان صبحى، لاعب الفريق المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزى، على البقاء فى القلعة الحمراء حال عدم تلقيه عروضاً من أندية كبرى فى أوروبا. الإسماعيلى يستقر على تفويض نصر عزام للدفاع عن حقوق النادى فى أزمة الجزيرى استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى على تكليف نصر عزام، المحامى الدولى، بالدفاع عن حقوق النادى فى قضية التونسى لسعد الجزيرى لدى الفيفا. Advertisements كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، رأيه في مسيرته مع الزمالك حتى الآن، وموقفه من عودة النشاط في ظل تفشي فيروس كورونا، بجانب حقيقة طلبه الاستغناء عن بعض اللاعبين والتعاقد مع أسماء بعينها لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة، وبعض القضايا الأخرى. عقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، اجتماعاً مطولاً ظهر اليوم، الخميس، بمقر الجزيرة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ورينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

المنتخب: النني سليم من فيروس كورونا بعد إصابة 8 من زملائه ببشكتاش

كشف مسئولو المنتخب الأول بقيادة حسام البدري أن محمد النني لاعب بشكتاش التركي ومنتخب مصر ، سليم ولم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا ، بعد تعرض 8 من زملائه بالفريق للإصابة بهذا الفيروس اللعين

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