شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 14/5/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، كشف هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، عن خطة عمل لجنة لقب القرن التى تم تشكيلها أمس بقرار من مجلس إدارة نادى الزمالك، وتحت إشراف مباشر من مرتضى منصور رئيس النادى، لاستعادة لقب القرن إلى نادى الزمالك والذى تم منحه للأهلى من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم مطلع الألفية الثالثة، وهى الأزمة التى لا تزال مثار جدل بين الأهلى والزمالك رغم مرور ما يقرب من 20 عاما على الحدث. كشف هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، عن خطة عمل لجنة لقب القرن التى تم تشكيلها أمس بقرار من مجلس إدارة نادى الزمالك. المنتخب: النني سليم من فيروس كورونا بعد إصابة 8 من زملائه ببشكتاش كشف مسئولو المنتخب الأول بقيادة حسام البدري أن محمد النني لاعب بشكتاش التركي ومنتخب مصر ، سليم ولم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا ، بعد تعرض 8 من زملائه بالفريق للإصابة بهذا الفيروس اللعين Advertisements اتحاد الخماسي الحديث ينظم بطولة "اون لاين" ينظم الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان ، بطولة اون لاين ، ابتداءاً من غداً الجمعة ، حيث يشارك فيها جميع لاعبي الخماسي الحديث من اماكن تواجدهم طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من محمود الخطيب رئيس النادي رحيلا صالح جمعة بشكل رسمي نهاية الموسم الجاري، بعد علمه بسخريته منه على مواقع التواصل الاجتماعي اتفق مسئولو النادى الأهلى مع رمضان صبحى، لاعب الفريق المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزى، على البقاء فى القلعة الحمراء حال عدم تلقيه عروضاً من أندية كبرى فى أوروبا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.