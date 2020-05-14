شكرا لقرائتكم خبر عن always Smile.. محمد هانى نجم النادى الأهلى يوجه "رسالة أمل" للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر نجم النادي الأهلي محمد هاني ظهير أيمن الفريق صورة له عبر حسابه علي موقع انستجرام وجه من خلالها رسالة إلي متابعيه حيث علق عليها بكتابة :always Smile

جدير بالذكر أن اللاعب محمد هانى ضمن قائمة أغلى 8 لاعبين فى مركزه بالدورى المصرى، وبات هانى الورقة الأساسية الوحيدة التى يمتلكها الأهلى فى هذا المركز بعد تأكد رحيل أحمد فتحى عن القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد بعد رفضه تجديد تعاقده والتوقيع مع بيراميدز.

ورغم صغر سنه البالغ 24 عاماً استطاع ناشئ الأهلى أن يثبت أقدامه فى هذا المركز رغم المنافسة الشرسة مع الجوكر على تمثيل الفريق الأحمر بشكل أساسي.

Advertisements



محمد هانى

بلغت القيمة التسويقية لمحمد هانى حوالى 650 ألف يورو، ما يعادل 11 مليوناً و200 ألف جنيه مصرى، وشارك هانى مع الأهلى فى 19 مباراة بالموسم الجارى صنع هدفين ولم يسجل.

وكان محمد هانى نجم دفاع الأهلى قد ارتبط فى وقت سابق بعقد ممتد لمدة 5 مواسم، بعد تعديل وتمديد الإدارة الحمراء لعقده، حيث وقع هانى منذ فترة على عقد جديد لمدة موسمين بخلاف الثلاث مواسم المتبقية فى عقده بحيث ينتهى عقده فى 2025