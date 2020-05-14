شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يشكو من حساب مزيف عبر فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى محمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالى، من وجود حساب مزيف له عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أكد اللاعب أنه لا يمتلك أى حسابات عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مضيفًا أنه يمتلك حسابين موثقين على موقعى انستجرام وتويتر فقط، فيما حذر محمد إبراهيم الجميع من التعامل من صاحب الحساب المزيف له فى الفترة الحالية، وقرر اللاعب اللجوء للطرق القانونية لغلق الحساب المزيف، وانتقل محمد إبراهيم من الزمالك إلى مصر للمقاصة مطلع الموسم الجارى، حيث شارك مع الفريق الفيومى فى 12 مباراة بواقع 10 مباريات فى الدورى الممتاز، بمعدل 527 دقيقة، ومباراتين فى كأس مصر، لمدة 157 دقيقة، فيما لم يحرز أى أهداف مع فريقه قبل توقف النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا.

ويحرص محمد إبراهيم، على أداء التدريبات البدنية فى الحجر المنزلى، للحفاظ على لياقته البدنية تحسبًا لعودة النشاط الرياضى فى أى وقت، وذلك بعدما تم تعليق الدورى الممتاز منذ منتصف مارس الماضى، والمقرر استمرار تعليقه حتى نهاية شهر مايو الجارى، وفقًا للمستجدات، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا، واحتل المقاصة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل تعليقه، برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حقق الفوز خلالهم فى مباراتين وتعادل فى 8 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات أخرى، وسجل 18 هدفًا واستقبل 26 هدفًا.

فيما استقر إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق مصر المقاصة، على بقاء محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق خلال الفترة المقبلة والاعتماد عليه فى التشكيل الأساسى ببطولة الدورى المصرى وكأس مصر، عقب استئناف النشاط المتوقف حاليا بسبب أزمة كورونا، حيث من المقرر، أن يعقد إيهاب جلال جلسة مع محمد إبراهيم خلال الفترة المقبلة؛ لمحاولة إقناع اللاعب بالبقاء داخل المقاصة فى الموسم الجديد عقب تلقى اللاعب عددًا من العروض المحلية من أجل الرحيل عن مصر للمقاصة مع بداية الموسم المقبل.



الحساب المزيف