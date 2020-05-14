حصاد الرياضة المصرية يوم الخميس 14/5/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 14/5/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، كشف مسئولو المنتخب الأول بقيادة حسام البدري أن محمد النني لاعب بشكتاش التركي ومنتخب مصر ، سليم ولم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا ، بعد تعرض 8 من زملائه بالفريق للإصابة بهذا الفيروس اللعين الذى ضرب دول العالم أجمع وتسبب في إيقاف النشاط الكروي لفترة طويلة ، وحرص الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا على الاتصال بمحمد النني لاعب منتخب مصر الوطني و أكد اللاعب أنه سليم وتم عمل فحوصات على جميع اللاعبين بعد ثبوت إصابة 8 من لاعبى الفريق بالفيروس دون الكشف عن أسمائهم .
المنتخب: النني سليم من فيروس كورونا بعد إصابة 8 من زملائه ببشكتاش
كشف مسئولو المنتخب الأول بقيادة حسام البدري أن محمد النني لاعب بشكتاش التركي ومنتخب مصر ، سليم ولم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا ، بعد تعرض 8 من زملائه بالفريق للإصابة بهذا الفيروس اللعين
اتحاد الخماسي الحديث ينظم بطولة "اون لاين"
ينظم الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان ، بطولة اون لاين ، ابتداءاً من غداً الجمعة ، حيث يشارك فيها جميع لاعبي الخماسي الحديث من اماكن تواجدهم
طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من محمود الخطيب رئيس النادي رحيلا صالح جمعة بشكل رسمي نهاية الموسم الجاري، بعد علمه بسخريته منه على مواقع التواصل الاجتماعي
كشف المهندس هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، عن خطة عمل لجنة لقب القرن التى تم تشكيلها أمس بقرار من مجلس إدارة نادى الزمالك.
اتفق مسئولو النادى الأهلى مع رمضان صبحى، لاعب الفريق المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزى، على البقاء فى القلعة الحمراء حال عدم تلقيه عروضاً من أندية كبرى فى أوروبا.
استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى على تكليف نصر عزام، المحامى الدولى، بالدفاع عن حقوق النادى فى قضية التونسى لسعد الجزيرى لدى الفيفا.
كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، رأيه في مسيرته مع الزمالك حتى الآن، وموقفه من عودة النشاط في ظل تفشي فيروس كورونا، بجانب حقيقة طلبه الاستغناء عن بعض اللاعبين والتعاقد مع أسماء بعينها لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة، وبعض القضايا الأخرى.
عقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، اجتماعاً مطولاً ظهر اليوم، الخميس، بمقر الجزيرة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ورينيه فايلر المدير الفنى للفريق.
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