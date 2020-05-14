شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية يوم الخميس 14/5/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 14/5/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، كشف مسئولو المنتخب الأول بقيادة حسام البدري أن محمد النني لاعب بشكتاش التركي ومنتخب مصر ، سليم ولم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا ، بعد تعرض 8 من زملائه بالفريق للإصابة بهذا الفيروس اللعين الذى ضرب دول العالم أجمع وتسبب في إيقاف النشاط الكروي لفترة طويلة ، وحرص الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا على الاتصال بمحمد النني لاعب منتخب مصر الوطني و أكد اللاعب أنه سليم وتم عمل فحوصات على جميع اللاعبين بعد ثبوت إصابة 8 من لاعبى الفريق بالفيروس دون الكشف عن أسمائهم .

المنتخب: النني سليم من فيروس كورونا بعد إصابة 8 من زملائه ببشكتاش

كشف مسئولو المنتخب الأول بقيادة حسام البدري أن محمد النني لاعب بشكتاش التركي ومنتخب مصر ، سليم ولم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا ، بعد تعرض 8 من زملائه بالفريق للإصابة بهذا الفيروس اللعين

اتحاد الخماسي الحديث ينظم بطولة "اون لاين"

ينظم الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان ، بطولة اون لاين ، ابتداءاً من غداً الجمعة ، حيث يشارك فيها جميع لاعبي الخماسي الحديث من اماكن تواجدهم