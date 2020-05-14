شبانه فى لايف الخليج 365: فايلر يرفض ضم كوكا ويتمسك بـ"ققشة والشحات"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الناقد الرياضى محمد شبانه فى لايف الخليج 365، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي رفض ضم أحمد حسن كوكا لاعب منتخبنا الوطني والمحترف في اليونان ،بعد عرضه من لجنه التخطيط علي المدرب السويسري لتدعيم خط الهجوم، في ظل صعوبة التعاقد مع لاعبين أجانب بسبب قرار اتحاد الكرة للخاص بتقليص عدد الأجانب لـ3 فقط بدلا من 5 ،في الوقت الذي يوجد علي قوة الأهلي 6 لاعبين أجانب.

وأوضحأنه في نفس الوقت تمسك فايلر باستمرار الثنائي حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة، بعد أن وصول اكثر من عرض خليجي لضمهما، مؤكدا انهما عناصر اساسية لا غني عنها ويصعب تعويضهما حال التفريط فيهما.

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وقال محمد شبانة فى لايف الخليج 365 أن هناك أنباء عن صفقة كبيرة بين الاهلى وبيراميدز، على أن ينضم أحمد الشيخ إلى بيراميدز مقابل انضمام نبيل عماد دونجا إلى الأهلى لتدعيم خط الوسط الأحمر.

كما كشف الإعلامي محمد شبانه في برنامج " مع شبانه " على صفحة فيسبوك " الخليج 365" أن قضية القرن بين ناديي الأهلي و الزمالك ، ما زالت تمثل أزمة لدي البعض و لكن الدلائل و الأرقام تنهي على هذه الأزمة الدائرة منذ سنوات طويلة و أحقية النادي الأهلي في الحصول على لقب نادي القرن وعدم وجود أي مجاملة و أنه سعيد بلجوء الزمالك إلى المحمكة الرياضية للفصل في هذا القرار و الأزمة الدائرة بين القطبين منذ سنوات ، و أن الاتحاد الأفريقي اعتمد على عدد من النقاط التي حسمت لقب القرن للنادي الأهلي وهي إحتساب النقاط وبدأت عام 1994 ، وبدأت بإحتساب 4 نقاط للبطل و الثاني 3 نقاط و نقطتين لمن يصعد للدور قبل النهائي و نقطة واحدة للفريق الذى يصعد إلى دور الـ8 ، وبعد تغيير نظام البطولة وإقامتها بدور المجموعات يحصل البطل على 5 نقاط و4 نقاط للثاني و 3 للمركز الثالث ، ونقطتين لثالث المجموعات ، ونقطة لصاحب السوبر الأفريقي ونقطتين للمتأهل لكأس العالم للأندية.

أضاف محمد شبانه في لايف الخليج 365 : " أن كاف أعلن نظام النقاط قبل إحتسابها ، وكان الأهلي متصدر الترتيب بـ34 نقطة عام 1994 ، وكان الزمالك في المركز السادس هذا العام برصيد 19 نقطة ، وكوتوكو الغاني ثانيا 32 نقطة ، كانون ياوندي ثالثا ، والإسماعيلي كان في المركز الـ14 وغزل المحلة في المركز الـ41 ، وتغيب الأهلي بعدها عن المشاركة في بطولات أفريقيا.

تابع شبانه : " الأهلي في موسم 2000 وقت حسم لقب القرن وصل رصيده إلى 40 نقطة بينما قفر الزمالك إلى المركز الثاني برصيد 37 نقطة بدلاً من 19 .