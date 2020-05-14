رضا عبدالعال يطالب الزمالك بعدم الانخداع ببطولتي السوبر

طالب رضا عبد العال نجم ناديي الأهلي والزمالك الأسبق، مسؤولي الزمالك بإقالة كارتيرون المدير الفني للأبيض وعدم تجديد تعاقده مع الفريق.

وأشار، أنه يجب أن يكتفي الزمالك بما حصده

ببطولتي السوبر، وإذا استمر الفريق تحت قيادته لن يقدم أي جديد ولن يتوج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.وأشار رضا عبدالعال إلى أن الزمالك دوما ما يحتاج إلى المدرب الذي يقدم كرة القدم الممتعة ويلعب بأسلوب التمريرات القصيرة، وهو ما يجعل تاكيس جونياس هو الأنسب لقيادة الفريق الأبيض، مشيراً إلى أن كارتيرون لا يصلح لإدارة القلعة البيضاء تماماً.