محمد صلاح : شيكابالا أفضل قائد للزمالك

أكد محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أن محمود عبدالرزاق شيكابالا أفضل قائد للفريق في الفترات السابقة، مشيرًا أنه يأتي قبل التدريب الجماعي للفريق بساعتين.
وأضاف صلاح خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، "شيكابالا أفضل وأحسن قائد للزمالك، وشعرت بذلك حينما تواجدت بالقرب من اللاعبين".
وتابع حديثه "شيكابلا يأتي قبل التمرين بساعتين ويغادر بعده بساعة ودائما ما يحث اللاعبين على بذل أقصى جهد في التمرين".
وأضاف "انتشرت شائعات كثيرة حول اللاعبين بنادي الزمالك، والذي تعرض للظلم فيها شيكابالا".
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