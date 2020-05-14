محمد صلاح: أحد رؤساء الأندية طالبني بتفويت مباراة ولكني رفضت

كشف محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، عن تلقيه طلب من أحد رؤساء الأندية، لـ "تفويت" مباراة من أجل عدم هبوط فريقه أثناء تدريبهجولدي.
وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، " عٌرض علي تفويت أحد المباريات بطلب من رئيس أحدالأندية دون ذكر اسمه، لكنني رفضت على الفور".
وتابع "قلت له متهكمًا أدخل للاعبين وحدثهم في الأمر وضع خطة اللعب وسأرحل عن الفريق".
وواصل: "في هذه المباراة فزنا بهدفين ولم نرضح لتفويت المباراة".
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