رضا عبد العال : كارتيرون لا يصلح للزمالك .. وهذا المدرب هو الأنسب

أكد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض لا يصلح لتولي المهمة الفنية للزمالك رغم تتويجه بالسوبر الإفريقي والمحلي خلال شهر فبراير الماضي. للزمالك رغم تتويجه بالسوبر الإفريقي والمحلي خلال شهر فبراير الماضي. وقال رضا عبد العال في تصريحاته عبر قناة "تن"، إن الزمالك في حاجة للتعاقد مع تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة السابق نظرا لكونه يقدم كرة قدم ممتعة تناسب أسلوب لعب الزمالك.

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