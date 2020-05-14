محمد صلاح ينفي تقاضيه نسبة من عقود اللاعبين

نفى محمد صلاح مدرب الفريق الأول بنادي الزمالك السابق، مايتردد بشأن حصوله على نسبة مالية من عقود اللاعبين الذين يطلب التعاقد معهم. وكانت اتهامات طالت محمد صلاح بشأن تلقيه نسبة مالية من عقود اللاعبين نظير الموافقة على التعاقد معهم بالفريق الذي يتولى تدريبه. من عقود اللاعبين نظير الموافقة على التعاقد معهم بالفريق الذي يتولى تدريبه. وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، " أقر واعترف أن هذا الأمر تدوال في الفترة الماضية بصورة كبيرة، ولكن لم يحدث مطلقًا". هذا الأمر تدوال في الفترة الماضية بصورة كبيرة، ولكن لم يحدث مطلقًا". وأضاف " هذا الأمر لم يحدث معي فقط وأنما طالت هذه الاتهامات لمدربين كثيرين في مصر". Advertisements وتابع " لو هناك أي لاعب تقاضيت منه أموال، عليه بإعلان ذلك أمام الجميع".

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