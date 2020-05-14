محمد صلاح : الزمالك يحتاج تدعيم هذه المراكز

أكد محمد صلاح مدرب الفريق الأول بنادي الزمالك السابق، أن الزمالك يحتاج للتعاقد مع لاعبين في بعض المراكز في فترة الانتقالات المقبلة.

وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، إن الزمالك بقوامه الحالي لا يحتاج

سوى التدعيم في ثلاثة مراكز هي الظهير الأيمن والمدافع ولاعب وسط مدافع بجانب طارق حامد.

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وأضاف مدرب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يعاني كثيرًا حينما يغيب

طارق حامد أو حازم إمام عن الفريق لعدم وجود البديل المناسب.

يذكر أن الزمالك كان يضم التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن مع بداية الموسم إلا أن اللاعب فسخ تعاقده مع النادي، كما أن محمود عبدالعزيز لاعب الوسط الدفاعي بالفريق يغيب لتعرض لقطع في الرباط الصليبي.