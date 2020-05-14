رابطة الدوري الألماني تعلن عن مواعيد ثلاث جولات جديدة للبطولة

أعلنت رابطة الدوري الألماني مساء اليوم الخميس، عن مواعيد مباريات ثلاث جولات جديدة ببطولة الدوري وهم 27و28و29، وذلك بعد أن قررت الحكومة الألمانية استئناف البطولة بداية من 16 مايو الجاري.
ونشرت رابطة الدوري الألماني جدول ثلاث جولات جديدة من بطولة الدوري مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق مباريات الجولة السابعة والعشرين يوم الجمعة الموافق 22 مايو الجاري، وتقام مباريات الجولة الثامنة والعشرين، خلاليومى 26 و 27 مايو الجارى، بينما تنطلق مباريات الجولة الـ29، يوم الجمعة 29.
ومن المقرر أن تعود مباريات الدوري الألماني يوم السبت المقبل الموافق 16 مايو الجاري، حيث تلعب ست مباريات من الجولة السادسة والعشرين، أبرزها ديربي بروسيا دورتموند وشالكه.
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