محمد صلاح يعترف : ليس لدي مانع من القيام بدور السنيد بالزمالك

اعترف محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أنه ليس لديه مانع من القيام بدور المدرب البديل داخل نادي الزمالك، مشيرًا أن هذا الأمر يضاف لسجله التدريبي.

وقال مدرب الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، " أقر واعترف أنني ليس لدي مانع

أن أكون المدرب البديل أو السنيد داخل نادي الزمالك",

وتابع صلاح " هذا الأمر لا يقلل من شأني، بل على العكس فهو يزيد قوة سيرتي الذاتية في مجال التدريب".

وواصل حديثه " ساهمت في تتويج الزمالك بالدوري والكأس عام 2015 حينما عملت مع باتشيكو وحينما أستلم فيريرا المهام التدريبية بالنادي كان الزمالك متصدرًا للدوري بفارق 9 نقاط عن الأهلي".

وأتم محمد صلاح حديثه " أعتقد أن أكثر من قام بدور المدرب البديل أو السنيد في الزمالك، وأريد أن أتولى المهام التدريبية بالنادي لمدة موسم كامل".