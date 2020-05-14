برشلونة ينافس مانشستر يونايتد لضم نجم ليون “موسى ديمبلي”

باتت إدارة نادي برشلونة تتحضر لسيناريو خسارة “لاوتارو مارتينيز” ، وأصبح الفريق الكتلوني يمتلك مهاجماً آخر في الاعتبار وهو الفرنسي “ديمبيلي” ليس عثمان لكن موسى، مهاجم ليون البالغ من العمر 23 عامًا، والذي مر بموسم رائع في الدوري الفرنسي.

المهاجم الفرنسي من أصل مالي، هو خيار بديل إذا فشل برشلونة في التوصل لاتفاق مع مهاجم إنتر “لاوتارو مارتينيز” في الميركاتو الصيفي، حيث يبقى الأرجنتيني هو الهدف الأول للكتلان.

وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” يعد ديمبلي أحد اللاعبين الذين تم مراقبتهم للانتقال عندما تفتح نافذة الانتقالات وصفقات الصيف، وبات برشلونة أحد الأندية التي تتبعه، ولكن سعر مهاجم سيلتيك السابق سوف يبلغ حوالي 60 مليون يورو.

برشلونة ينافس مانشستر يونايتد

إذا تحرك برشلونة من أجل موسى، فإنهم يعرفون أن منافسهم الأكبر المتوقه سيكون مانشستر يونايتد، حيث يرغب المدرب “أولي جونار سولسكاير” منذ مدة بتدعيم المركز رقم 9 في تشكيلته.

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ويبقى حتى الآن مصير المهاجم النيجيري “أوديون إيجالو” مجهولاً، ولم تطلب إدارة اليونايتد حتى وقت كتابة هذه السطور تجديد استعارته من شنجهاي الصيني.

يذكر أن موسى ديمبلي لعب لباريس سان جيرمان عندما كان طفلاً، ولكنه انضم إلى فولهام في 2013 عندما كان عمره 16 عامًا، ثم انتقل إلى فريق سلتيك الاسكتلندي، حيث سجل 26 هدفا في 55 مباراة.

ودفع ليون حوالي 22 مليون يورو لإعادته إلى فرنسا في 2018 وفي 60 مباراة وجد الشباك في 31 مرة ، بمتوسط أكثر من هدف في كل ظهور آخر.