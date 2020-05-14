نجم الهلال يتحدث عن مستقبله ويكشف عن أغرب هدية تلقاها في السعودية!

يُعتبر البرازيلي، كارلوس إدواردو، واحدًا من أبرز اللاعبين المحترفين في تاريخ نادي الهلال، حيث ساهم خلال السنوات الخمس الماضية في تحقيق العديد من البطولات في خزينة الزعيم السعودي، لكن يبدو أن قصته مع الفريق الأزرق اقتربت من النهاية.

وينتهي عقد إدواردو مع الهلال بنهاية الموسم الرياضي الحالي، وقد ذكر في مقابلة مع الصحفي البرازيلي “خورخي نيكولا”، عبر قناته على موقع “يوتيوب”، أن لديه العديد من العروض البرازيلية من أندية جريميو، كورنثيانز، وأتليتكو باراناينسي، مضيفًا بأن الأولوية ستكون للهلال في حالة تقديم عرض لتجديد العقد، لكن هذا الأمر مستبعدًا في الفترة الحالية.

الهدية الأغرب

إدواردو صاحب الـ30 عامًا قال خلال المقابلة أنه من الشائع في السعودية، للأمراء والأشخاص المرتبطين بالنادي بطريقة ما، تقديم الهدايا للاعبين الذين يحبونهم.

وكشف اللاعب البرازيلي أنه تلقى هدية بعد إحدى المباريات، وتسجيله هدف الفوز، كانت عبارة عن أسد صغير “شبل”، وأوضح “جاء الرجل وقال لي: “لدي هدية لك”. لقد اعتدنا على ذلك ، ولكن في بعض الأحيان تكون سيارة أو ساعة. وانتهى به الأمر قائلاً “لا ، سأخذ شيئًا مختلفًا”. وصل مع أسد صغير!”.

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وأكمل إدواردو القصة قائلاً “لم احتفظ بالحيوان داخل المنزل، قلت له يا رجل، لا يمكن أن يكون لديك هذا الأسد هنا، فسوف ينهار بيتي”. قال “لكنه طاهر”. قلت: “حسنًا ، ولكن في فترة وجيزة ينمو.” شكرته وأعدته”.

أيضًا وفقًا لكارلوس إدواردو، يفوز اللاعبون دائمًا بالهدايا “الشائعة”، مثل السيارات الفاخرة على شاكلة رولز رويس، أو لامبورغيني، مختتمًا “ينتهي بنا الأمر ببيعها. حصلت من قبل على سيارة بنتلي، كما أعطاني أحد المعجبين في الشارع ساعته من ذراعه وقدمها لي كهدية”.

إدواردو مع الهلال

إدواردو استطاع الحصول على كافة البطولات المحلية والقارية مع الزعيم، وسبق له من قبل الدفاع عن ألوان فريقي بورتو ونيس قبل حضوره إلى الفريق الأزرق.

وانضم كارلوس إدواردو إلى الزعيم في يوليو 2015 قادماً من بورتو البرتغالي، وتألق بقميص الهلال خلال الخمس سنوات الماضية، وحقق العديد من الإنجازات، وشارك في 144 مباراة، وأحرز 74 هدفًا، وصنع 18 هدفًا.