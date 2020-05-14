الدوري الألماني يعتمد مقترح "التبديلات الخمسة"

قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم في بيان الخميس إنها سمحت للأندية بإجراء خمسة تبديلات في المباراة الواحدة بدلاً من الثلاثة المعتادة حتى نهاية الموسم.



وأجرى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هذا التغيير في اللوائح الشهر الحالي، لكنه ترك لكل بطولة محلية حرية تنفيذ هذا الإجراء.



وسيكون الدوري الألماني أول بطولة كبرى تستخدم هذا التعديل.



وأكدت الرابطة أيضاً أنه سيكون هناك هبوط في أول درجتين للدوري بشرط اكتمال الموسم الذي سيمتد إلى ما بعد 30 يونيو/حزيران إذا لزم الأمر.

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