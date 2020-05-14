الامارات | نادي بني ياس يجدد عقد النوبي ويقطع الطريق على الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي بني ياس يجدد عقد النوبي ويقطع الطريق على الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قطعت شركة نادي بني ياس لكرة القدم الطريق أمام عدد من أندية دوري الخليج العربي، بتجديد عقد لاعب الفريق الأول سهيل النوبي لمدة ثلاث سنوات قادمة، حتى عام 2023، ليواصل بذلك مشواره مع "السماوي"، بعد أن كان هدفاً لعدد من الأندية.

وقال نادي بني ياس في بيان صحافي اليوم عبر موقعه الرسمي أن اللاعب يعد أحد أبناء أكاديمية النادي، ومثل المنتخب الأول والأولمبي في منافسات سابقة، كما تألق في الموسم الحالي في تسجيل العديد من الأهداف وصناعة فرص التسجيل العديدة لزملائه.

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وأكد النوبي في حديثه للموقع الرسمي لناديه: "سعيد بالتجديد وأشكر رؤساء النادي حفظهم الله، ومجلس الإدارة ووكيل أعمالي، وكل من ساهم في بقائي في بيتي وأنا عازم على تقديم كل ما لدي من أجل إسعاد الجماهير".

وكان النادي جدد بداية الشهر الحالي عقد المدافع حسن المحرمي، لمدة أربع سنوات قادمة.

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