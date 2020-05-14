شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يتابع «مورون» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتابع نادي توتنهام الإنجليزي المهاجم الإسباني لورين مورون، لاعب نادي ريـال بيتيس الإسباني، من أجل التوقيع معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وحسب صحيفة «ستاديو ديبورتيفو» الإسبانية، يهتم الفريق الإنجليزي بالحصول على خدمات اللاعب الذي سجل 7 أهداف هذا الموسم بقميص ناديه الأندلسي.
وكان «مورون» أحد المرشحين للانضمام إلى برشلونة في فبراير الماضي، قبل أن يقرر الفريق الكتلوني التعاقد مع المهاجم الدنماركي مارتين برايثوايت من فريق ليجانيس.
ويحظى «مورون» حاليًا باهتمام أيضًا من نادي نابولي الإيطالي، والذي يسعى لتعزيز خط هجومه الموسم القادم، فيما تبلغ قيمة اللاعب صاحب الـ 26 عامًا حاليًا قرابة 16 مليون يورو.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
10,829
-
تعافي
2,626
-
وفيات
571
كانت هذه تفاصيل خبر توتنهام يتابع «مورون» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.