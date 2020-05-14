شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يتابع «مورون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتابع نادي توتنهام الإنجليزي المهاجم الإسباني لورين مورون، لاعب نادي ريـال بيتيس الإسباني، من أجل التوقيع معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب صحيفة «ستاديو ديبورتيفو» الإسبانية، يهتم الفريق الإنجليزي بالحصول على خدمات اللاعب الذي سجل 7 أهداف هذا الموسم بقميص ناديه الأندلسي.

وكان «مورون» أحد المرشحين للانضمام إلى برشلونة في فبراير الماضي، قبل أن يقرر الفريق الكتلوني التعاقد مع المهاجم الدنماركي مارتين برايثوايت من فريق ليجانيس.

ويحظى «مورون» حاليًا باهتمام أيضًا من نادي نابولي الإيطالي، والذي يسعى لتعزيز خط هجومه الموسم القادم، فيما تبلغ قيمة اللاعب صاحب الـ 26 عامًا حاليًا قرابة 16 مليون يورو.