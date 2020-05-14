شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وردة على رادار ناديين تركيين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل الدولي المصري عمرو وردة، لاعب باوك اليوناني، على رادار ناديي مالاطيا سبور وسيفا سبور التركيين، من أجل التعاقد معه في موسم الانتقالات الصيفية القادم.
وكان عمرو وردة قد انضم مطلع هذا الموسم إلى نادي لاريسا اليوناني على سبيل الإعارة من باوك ليتألق بقميص النادي، إلا أن رئيس النادي أعلن قبل يومين فسخ عقد إعارة اللاعب بسبب عدم التزامه في التدريبات ليعود المصري إلى باوك.
وحسب صحيفة «مترو سبورت» اليونانية، فإن الناديين التركيين يفكران في تقديم عروض للتعاقد مع «وردة»، الذي تبدو رغبته واضحة في الاستمرار في أوروبا وعدم العودة للعب في مصر.
ويقترب عقد المصري من الانتهاء مع ناديه اليوناني باوك، فيما يفكر حاليًا في الخطوة التالية في مسيرته.
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