تشيلسي يفكر في التضحية بـ«جورجينيو» من أجل «بيانيتش»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفكر نادي تشيلسي الإنجليزي في التضحية بنجم وسط ميدانه الإيطالي جورجينيو من أجل الحصول على خدمات نجم يوفنتوس ميراليم بيانيتش. وادعى الصحفي الإيطالي جانلوكا دي مارزيو، حسب موقع «جول»، استعداد تشيلسي لتقدم عرض ليوفنتوس يتضمن انتقال جورجينيو للسيدة العجوز كجزء من صفقة انضمام «بيانيتش» إلى البلوز. ويعتبر المدير الفني للفريق الإيطالي ماوريسيو ساري أحد أكبر المعجبين بجورجينيو ويرغب في العودة للعمل معه بعدما كان وراء انضمامه إلى الفريق الإيطالي أثناء توليه القيادة الفنية للبلوز الموسم الماضي. وأضاف التقرير إلى أن هذه الصفقة التبادلية تعطي دفعة لتشيلسي في سباق التوقيع مع «بيانيتش» الذي يحظى أيضًا باهتمام نادي برشلونة الإسباني، والذي أشارت تقارير إلى احتمالية تقديمه للاعبه البرازيلي أرتور ميلو في صفقة تبادلية مشابهة من أجل الحصول على البوسني. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 10,829

تعافي 2,626

وفيات 571

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