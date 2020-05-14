شكرا لقرائتكم اتحاد الخماسي الحديث يقرر تنظيم بطولة "اون لاين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينظم الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان ، بطولة اون لاين ، ابتداءاً من غداً الجمعة ، حيث يشارك فيها جميع لاعبي الخماسي الحديث من اماكن تواجدهم ، وذلك تحسباً لعودة النشاط الرياضي مرة أخري بعد توقفه في بداية شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث قرر مجلس ادارة الاتحاد بالتبرع بعائد البطولة إلي أحد المستشفيات ، حيث حدد الاتحاد مبلغ رمزي يصل الي 50 جنيه للاشتراك في البطولة التي تنتهي يوم 26 من شهر مايو الجاري .

وحدد اتحاد الخماسي الحديث الخطة المتوقعة للاعبين المتأهلين إلي اولمبياد طوكيو 2021 ، حيث تم عرضها علي اللجنة الأولمبية المصرية قبل أن ترسل الي وزارة الشباب والرياضة.

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فيما سلمت اللجنة الأوليمبية المصرية، تقريرا شاملا عن خطة الاتحادات استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021 بعد تأجيلها لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ، لوفد من وزارة الشباب والرياضة لعرضها علي الوزير أشرف صبحي ، وذلك بعد الجلسات التي عقدتها اللجنة الأولمبية مع الاتحادات الرياضية علي مدار الاسبوعين الماضيين في جلسات مقسمة علي ايام للاطلاع علي خطة كل اتحاد ومتطلباته من أجل تجهيز برنامج لمدة 12 شهر للفترة القادمة بخصوص اللاعبين المتأهلين واللاعبين الوارد تأهلم الي الاولمبياد ، لتحديد المقابل المادي المطلوب لصرف الدعم المنتظر من الوزارة للصرف علي الخطة البديلة للاتحادات بعد عودة النشاط الرياضي المحلي والدولي خلال الفترة المقبلة بعد توقفهم لمدة تزيد عن شهرين بسبب انتشار فيروس كورنا المستجد .

اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" بسبب تفشى فيروس كورونا لموعد لا يتجاوز صيف 2021، لتصبح المرة الرابعة فى التاريخ التى تتأجل فيها دورة الألعاب الشهيرة التى بدأت منذ أكثر من 100 عاما.