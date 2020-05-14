شكرا لقرائتكم تعرف على مواعيد أول 3 جولات من الدوري الألمانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت رابطة الدوري الألمانى عن مواعيد الجولات الثلاثة المقبلة من البوندزليجا، التى تعود منافساتها بداية من بعد غد السبت، بمباريات الجولة السادسة والعشرين، بعد توقف حوالى شهرين، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ يعد أول مسابقة فى الدوريات الخمسة الكبرى التى تعود منافساتها، بعد توقف طويل.

أعلنت رابطة البوندزليجا، اليوم الخميس، عن مواعيد مباريات الجولات 27، 28 و 29، إذ تنطلق مباريات الجولة السابعة والعشرين، يوم الجمعة 22 مايو الجارى، بلقاء هيرتا برلين مع ضيفه يونيو برلين.

وتقام مباريات الجولة الـ28، خلال يومى 26 و 27 مايو الجارى، بينما تنطلق مباريات الجولة الـ29، يوم الجمعة 29، بلقاء فرايبورج مع باير ليفركوزن.

Advertisements

وتعود منافسات الدوري الألمانى، بمباريات الجولة الـ26، التى سوف تنطلق، بعد غد السبت، بإقامة 6 مباريات، أهمها لقاء ديربى "الرور"، بين بوروسيا دورتموند وشالكه.

ويتصدر بايرن ميونخ، جدول ترتيب الدوري الالمانى، بعد مرور 25 جولة من المسابقة، برصيد 55 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن الوصيف فريق بوروسيا دورتموند، برصيد 51 نقطة.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.