شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يسعى لضم أحمد ياسر ريان فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرغب عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون العرب فى التعاقد مع أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى والمعار إلى الجونة الموسم الحالي، وذلك خلال الانتقالات الصيفية المقبلة عقب انتهاء اعارة اللاعب للجونة ، لدعم ذئاب الجبل التى يسعى الى بناء فريق قوى قادر على المنافسة فى بطولة الدورى المصرى و التواجد فى المربع الذهبى و المشاركة فى البطولات الافريقية القادمة ويعد أحمد ياسر من المهاجمين المتميزين التى ظهروا بشكل جيد فى بطولة الدورى الممتاز و تمكن من أحراز أهداف حاسمة مع الفريق الساحلى .

من جانبه أكد أحمد ياسر ريان، مهاجم النادى الأهلى المعار لنادى الجونة، أنه تحت أمر إدارة النادى الأهلى سواء بتجديد إعارته أو العودة مرة أخرى للنادى.

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وقال أحمد ياسر ريان، خلال مداخلة بالفيديو مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "أمارس تدريبات يومية بناء على أوامر نادى الجونة، بالإضافة إلى ممارسة كرة القدم مع شقيقى في حديقة المنزل حتى أحافظ على جاهزيتى"، متمنيا العودة مرة أخرى للتدريبات والحياة الطبيعية، مؤكدا: "القاعدة في البيت حاجة صعبة جدا".

وعن العودة إلي صفوف النادي الأهلى، قال مهاجم الجونة المعار: أنا تحت أمر الأهلى سواء بالعودة للنادى أو تجديد الإعارة لأن عقدى ممتد لـ3 سنوات مقبلة، وحلمى هو العودة مجددا للدفاع عن قميص الأهلى.

وعن فترة الجونة، قال أحمد ياسر: "إن تألقى مع نادى الجونة كان سببا في التواجد مع المنتخب الأولمبى والتألق في البطولة"، مؤكدا أنه كان قريبا من المنتخب الأول قبل انتشار فيروس كورونا، مؤكدا: أن نادر شوقى كان محقا في نصيحته لى بالخروج لإعارة مع الجونة، مضيفا: أننى لدى عروض التي يتفاوض معها نادر شوقى بالنيابة عنى ولدى ثقة كبيرة فيه.