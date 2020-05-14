شكرا لقرائتكم دورتموند يفقد خدمات فيتسل وتشان أمام شالكه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يفتقد نادي بوروسيا دورتموند جهود أكسل فيتسل وإيمري تشان خلال المباراة أمام شالكه يوم السبت المقبل في أول جولة بالدوري الألماني لكرة القدم بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلن لوسيان فافر مدرب دورتموند في مؤتمر صحفي يوم الخميس عدم مشاركة فيتسل وتشان في المباراة ونفس الأمر ينطبق على القائد ماركو رويس، لكنه يأمل استعادتهم في أسرع وقت ممكن وتعافيهم من الإصابات العضلية التي لحقت بهم.

ورحب فافر بتطبيق قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في البوندسليغا والمتعلق بأحقية كل فريق في إجراء خمسة تبديلات كل مباراة، مشيرا إلى أن الفرق تدربت بشكل جيد.

وتقام أخر تسع جولات من البوندسليغا بدون جمهور، بداية من مباراة الديربي بين دورتموند صاحب المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر، مع شالكه صاحب المركز السادس.

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وقال مايكل زورك مدير الكرة في دورتموند "ديربي بدون جمهور أمر مؤلم، لذا نحتاج إلى حافز نفسي أكبر، إنه ليس الوقت المناسب للحديث عن البطولة، الأجواء جديدة وقاسية على الجميع، لكن قبل كل شيء نريد الفوز بمباراة السبت".

ولم يفز دورتموند على ملعبه أمام شالكه منذ 2015 وخسر خلال مواجهته الأخيرة 2 - 4 على ملعبه الذي يتسع لثمانين ألف مشجع، لكن فافر أكد أن فريقه لا ينظر خلفه بل يتطلع لما هو قادم.

من جهة أخرى، استعاد مدرب شالكه ديفيد فاغنر، خدمات كل من سوات سيردار ودانيل كاليوري وساليف ساني، وهم الثلاثي الذي كان مفترضا غيابهم عن المباراة في موعدها الأصلي في مارس الماضي.

وقال فاغنر "إنها مباراة ديربي، سواء كانت مباراة أشباح او لا، أنت دائما تريد الفوز بتلك المباراة بشدة، إنها أكبر مباراة في الموسم".