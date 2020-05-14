بطولة ألمانيا: مدرب دورتموند سعيد للتعامل مع معدّ ذهني

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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دورتموند: عبّر مدرب بوروسيا دورتموند الالماني الخميس عن سعادته لتعاقد ناديه مع معدّ ذهني لادارة استئناف مباريات دوري كرة القدم في نهاية الاسبوع، بعد توقف لنحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، معتبرا ان هكذا مساعدة "ضرورية" بعد فترة العزل المنزلي.

ويستهل دورتموند، وصيف الدوري بفارق اربع نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب، عودته السبت ضد مضيفه وغريمه شالكه. وفي مؤتمر صحافي افتراضي نقلته شبكة "سكاي"، عبر السويسري لوسيان فافر عن رضاه أيضا لامكانية تبديل خمسة لاعبين في المباراة الواحدة.

سؤال: يعمل دورتموند مع معدّ ذهني، هل يساعدكم هذا الأمر؟

جواب: "عندما كنت في نيس (الفرنسي)، كان لدينا معدّ ذهني، أنا معتاد على ذلك واجد الخطوة جيدة جدا. وفي الوضع الحالي، يصبح الامر أكثر ضرورة. لم نلعب منذ شهرين، وفي البداية تدربنا من دون هدف (قبل اعلان العودة). دون جماهير، خصوصا هنا حيث نلعب أمام ثمانين ألف متفرج، سيكون الأمر لافتا. هذا موضوع ذهني. تسدّد، تمرّر، ولا يوجد أي ردّ فعل، يجب ان نستعد لهذا الظرف وهو هام جدا. هذا تحد كبير للمدربين والاندية، لكننا نعلم ذلك وهذا عملنا. يجب ان ارتدي كمامة على خط الملعب. ليست مشكلة كبيرة، لكن من دونها سيكون الوضع أفضل.

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س: تبنّت البوندسليغا القاعدة الجديدة برفع عدد التبديلات الى خمسة في المباراة...

ج: أنا سعيد، هذه فكرة جيدة. يجب قول الامور بوضوح: لن يكون أي فريق دون استثناء جاهزا بنسبة 100% لاستئناف المباريات. ستتحسن الأمور لكن خطوة بخطوة. لم نخض أية مباراة ودية. أرى هذا القرار ممتازا. التبديلات الخمسة ستكون ضرورية".

س: كيف عشتم شخصيا فترة العزل؟

ج: كانت مميزة بالنسبة للجميع، لكنها لم تخلق لي شخصيا اية مشكلة. نستمر في متابعة التعليمات، لانها ستدوم قليلا. لكن على الصعيد الخاص، كانت ممتازة! مع زوجتي في العزل، الامر رائع! (يضحك). أدارت المانيا (الازمة) بشكل جيد جدا، كانت الدولة الاكثر استعدادا في أوروبا. في فرنسا كان الوضع أكثر قساوة. كانت المانيا جاهزة في وقت مبكر، وتصرفت بشكل جيد".