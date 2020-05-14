شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الخماسي الحديث ينظم بطولة "اون لاين" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان ، بطولة اون لاين ، ابتداءاً من غداً الجمعة ، حيث يشارك فيها جميع لاعبي الخماسي الحديث من اماكن تواجدهم ، وذلك تحسباً لعودة النشاط الرياضي مرة أخري بعد توقفه في بداية شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث قرر مجلس ادارة الاتحاد بالتبرع بعائد البطولة إلي أحد المستشفيات ، حيث حدد الاتحاد مبلغ رمزي يصل الي 50 جنيه للاشتراك في البطولة التي تنتهي يوم 26 من شهر مايو الجاري .
وحدد اتحاد الخماسي الحديث الخطة المتوقعة للاعبين المتأهلين إلي اولمبياد طوكيو 2021 ، حيث تم عرضها علي اللجنة الأولمبية المصرية قبل أن ترسل الي وزارة الشباب والرياضة.
اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" بسبب تفشى فيروس كورونا لموعد لا يتجاوز صيف 2021، لتصبح المرة الرابعة فى التاريخ التى تتأجل فيها دورة الألعاب الشهيرة التى بدأت منذ أكثر من 100 عاما.
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