شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطلب رحيل صالح جمعة عن الأهلي نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من محمود الخطيب رئيس النادي رحيل صالح جمعة بشكل رسمي نهاية الموسم الجاري، بعد علمه بسخريته منه على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه لن يقبل بقائه بأي شكل حال استمراره على رأس الجهاز الفني في الموسم الجديد، وفرض الأهلي غرامة مالية كبيرة على اللاعب لسخريته من مدربه من ناحيه، ولخرقه القيود المفروضة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالتطرق فيها لأي شيء يخص شئون الفريق.

وسخر صالح جمعة من فايلر بصورة على طريقة الكوميكس، مستعينا بمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان حيث نشر صالح جمعة صورة كوميكس له مع فايلر ينزله من سيارة "القلعة الحمراء"، على طريقة أعمام الطفلة مريم ابنة رضوان البرنس والتي ألقوها من السيارة للشارع، ليشبه فايلر بأعمام مريم والذى يحاول طرده من الأهلى وإلقاءه في الشارع، وذلك قبل أن يقوم صالح جمعة بحذف الصورة من على صفحته، فى أعقاب الهجوم المضاد عليه وعدم تعاطف الجماهير مع حالته مثلما كان يتصور.

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وأفسد وباء "كورونا" مُخطط صالح جمعة بالهروب عن الأهلى فور نهاية الموسم الجارى، والانتقال لأى نادٍ آخر فى مصر أو خارجها مجاناً، رغم أن عقده ممتد مع الفريق الأحمر لمدة موسمين مقبلين، ونوى صالح جمعة الاستفادة من عدم مشاركته بنسبة تتخطى الـ5 % فى مباريات النادى الأهلى هذا الموسم، الأمر الذى كان سيمنحه حق فسخ تعاقده مع الأهلى من طرف واحد وفقاً لقواعد وقوانين الاتحاد الدولى فيفا، وهو الأمر الذى أكده له المحامى الخاص به، وكذلك إدارات أكثر من نادٍ كانوا قد دخلوا فى مفاوضات معه لانتقاله الى أحدهم حال رحيله عن القلعة الحمراء.

وجاء وباء كورونا الذى تسبب فى إيقاف النشاط الكروى فى مصر والعالم ليُفسد مُخطط صالح جمعة فى حالة عدم استكمال الموسم، فى الوقت الذى علمت إدارة الأهلى بمُخطط اللاعب وتم الاتفاق على حل الموقف من خلال الدفع به فى بعض المباريات لتحقيق النسبة، حال استئناف النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة.