شكرا لقرائتكم خبر عن صورة ..شقيق سعد سمير يجري جراحة في ذراعه ويغيب شهرين ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل محمد سمير سعد مدافع طلائع الجيش الصاعد فترة توقف الدوري الحالية في اجراء جراحة كسر في ذراعه بأحدي المستشفيات الخاصة ليغيب فترة شهرين ونصف بعد تعرضه للأصابة قبل توقف المسابقة وفضل اللاعب استغلال فترة توقف النشاط الكروي للانتهاء من الجراحة التي ازعجته طوال الفترة الماضية ووضع شرائح ومسامير في يده تحت إشراف مصطفي محمود استاذ جراحة العظام الذى اتفق معه الطلائع لإجراء الجراحة، ومن المقرر أن يغادر محمد سمير سعد شقيق سعد سمير مدافع الأهلي المستشفي غدا الجمعة حيث يتواجد معه حاليا والده وشقيقه أحمد سمير سعد .

وفي وقت سابق قال محمد سمير سعد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ألعب فى صفوف طلائع الجيش منذ 6 سنوات وبعد قدومى للنادى بثلاث سنوات فقط، أرسل الأهلى فاكساً رسمياً لإدارة الطلائع لضمى بعدما شاهدونى فى مباريات الناشئين لكن إدارة النادى رفضت الاستغناء عنى".

وعن طموحه فى الفترة المقبلة قال محمد سمير: "نفسى احترف خارج مصر زى محمد صلاح وتريزيجيه، وتم تصعيدى للفريق الأول للطلائع منذ بداية الموسم وألعب فى صفوف منتخب الشباب تحت قيادة ربيع ياسين وعازم على مواصلة رحلة الاجتهاد حتى أصل لصفوف المنتخب الأول".

وقال مدافع طلائع الجيش: "مثلى الأعلى محلياً سعد سمير وعالميا راموس".

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وعن علاقته بشقيقه سعد سمير قال مدافع طلائع الجيش: "سعد هو اللى مربينى ودايما بينصحنى أتعب وأجتهد عشان ربنا يكرمنى، وبتعلم منه كل حاجة هو مر بفترة صعبة فى الإصابة وبإذن الله هيرجع يكسر الدنيا تانى".

وعن المقالب التى يصنعها شقيقه سعد سمير علق مدافع الطلائع: "أنا اللى بعمل فيه مقالب وبخلص طبق الفاكهة بتاعه، وصحابه تريزيجيه ورمضان صبحى قالولى هتبقى أحسن من سعد سمير".



محمد سمير مدافع طلائع الجيش

وعن مواجهة سعد سمير فى الملعب قال مدافع الطلائع: "لم ألعب أمام سعد حتى الآن ولكن لو حصل هألعب كويس جدا".