شبانه فى لايف الخليج 365: الزمالك يبرم العقد الجديد لكارتيرون بداية من شهر يوليو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الناقد الرياضى محمد شبانه فى لايف الخليج 365، أن إدارة نادى الزمالك اتفقت مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق علي بداية عقده الجديد مع النادي بداية من مطلع شهر يوليو المقبل في حالة إلغاء مسابقة الدوري الممتاز . وقالتعاقد كارتيرون مع النادي الأبيض لمدة موسم واحد وليس موسمين، وينتظر الزمالك القرار النهائي بشأن مسابقة الدوري وحال عدم إلغاءها سيستمر العمل بين كارتيرون والزمالك بالعقد الحالي وحال الغاء المسابقة سيتم تفعيل العقد الجديد بداية من يوليو . Advertisements وأضاف شبانة فى لايف الخليج 365 أن العقد الجديد يتضمن مكافآت إضافية للمدرب الفرنسي لتحفيزه لمواصلة تحقيق البطولات بجانب زيادة فى راتبه الشهرى بعدما حقق بطولات مع الأبيض وأن الزمالك اتفق مع الخواجة على كل التفاصيل.

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