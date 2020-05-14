شكرا لقرائتكم خبر عن ملفات تشغل كارتيرون فى حظر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك يستغل تعليق النشاط فى حظر فيروس كورونا الإستغلال الأمثل من أجل ترتيب الأوضاع فى البيت الأبيض سواء على الصعيد الفنى أو بشأن الصفقات الجديدة إنتظارا لقرار عودة الدورى أو إلغائه وفقا للقرارات الإحترازية للدولة، فضلا عن متابعة اللاعبين فى الحظر المنزلى لمواصلة الحفاظ على الوزن تحسبا لعودة النشاط فى أى وقت ، حيث أن كارتيرون بصدد حسم عدد من الأمور الهامة لعرضها على الإدارة من أجل إستكمال مشوار البطولات بعدما نجح مؤخرا فى حصد السوبر المحلى و السوبر الأفريقى و تحقيق نتائج إيجابية فى دورى أبطال أفريقيا .

و يرصد الخليج 365 أبرز الملفات التى تشغل افكير كارتيرون فى حظر كورونا بالتقرير التالى :

يرغب بقوة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإعتماد على الناشئين أو الإستفادة منعم ، حيث أنه بصدد دراسة تقرير طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين بشان اللاعبين المميزين في القطاع تمهيدا لاصدار قراره بتصعيد بعضهم وإعارة الأخرين من أجل زيادة خبراتهم في اللعب مع الكبار، وتضم قائمة المُميزين 21 لاعبا وهم: أسامة فيصل ، حسام عبد المجيد ، علاء يحيى ، حسام أشرف ، محمد طارق ، حسين فيصل ، هانى رشدى ، سيف فاروق جعفر ، محمد كامل ، حاتم سكر ، يوسف محمود ، محمد الخضري ، حسام حسن ، محمد حسام بيسو ، يحيي مفتاح ، مصطفي طارق مصطفى، رضا محمد ، ياسين مرعي ، محمد قنديل ، يوسف علي ، يوسف أسامة نبيه.

كما أن كارتيرون يدرس حاليا ملف الصفقات الجديدة ، حيث ينتظر مسؤولو الزمالك تسلم تقرير الفرنسى باتريس كارتيرون، ، بشأن صفقات الموسم الجديد، وموقفه من ضم بعض اللاعبين الجدد، لحسم التحرك لضم صفقات الموسم المقبل لتعزيز خطوط الفريق المختلفة.

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ووفقا لتقرير كارتيرون ستحدد إدارة الزمالك الميزانية الخاصة بالصفقات فى الموسم الجديد، بعدما أكد مرتضى منصور رئيس النادى من قبل أن النادى لن يتأخر عن تلبية احتياجات الجهاز الفنى للفريق حال الرغبة فى ضم أى لاعب لتعزيز صفوف الفريق، إلا أن توقف النشاط الكروى وعدم تحديد مصير الموسم الحالى أدى إلى التمهل فى ملف الصفقات.

كما أن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خلال الوقت الحالى يفكر فى حسم ملف المعارين بالقلعة البيضاء للأندية الأخرى، حيث سيلجأ المدرب الفرنسى إلى شركة التحليل الروسية المتعاقد معها نادى الزمالك للحصول من خلال تقاريرها بمدى أهمية عودة بعض المعارين إلى قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد من عدمه.

كما سيشاهد المدرب الفرنسى فيديوهات لكل لاعب مع ناديه المعار إليه حيث أعارالزمالك هذا الموسم إلى أكثر من نادى بالدورى المصرى ومنهم من تألق مع فريقه مثل الثنائى المعار للاتحاد السكندرى وهما رزاق سيسيه وأحمد رفعت إلى جانب أحمد فتوح الظهير الأيسر المعار لنادى سموحة بخلاف باقى المعارين للأندية الأخرى، لذا سيعمل المدرب الفرنسى خلال التوقيت الحالى على تحديد أهمية بعض المعارين فى الموسم الجديد من عدمه حتى تستطيع إدارة الزمالك تسويق الباقى من هؤلاء اللاعبين فى الموسم المقبل.

قياسات بدنية للاعبين

القياسات البدنية للاعبين تشغل تفكير المدير الفنى الفرنسي خاصة فى شهر رمضان لمعرفة معدل اللياقة لكل لاعب ،علي أن يتم تعديل البرنامج التدريبي الذي يؤديه اللاعبون في المنزل في حالة عودة الدوري المتوقف .