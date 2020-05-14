شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانه فى لايف الخليج 365: اتحاد الكرة يلغى الدورى حال عدم عودة التدريبات بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف الاعلامى محمد شبانة فى لايف الخليج 365، أن أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أخطروا مسئولى أندية الدورى الممتاز بأنه فى حالة عدم العودة للتدريبات الجماعية عقب إجازة عيد الفطر مباشرة أو بحد اقصى أول يونيو المقبل، فان ذلك يعنى إلغاء الدورى العام هذا الموسم وعدم استكماله بشكل نهائى.

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وقالأن الأيام الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين مسئولى الأندية وأعضاء اللجنة الخماسية لتحديد مصير الدورى العام سواء بالاستكمال أو الإلغاء فى ظل غموض الصورة حتى الأن.

وتابع شبانة فى لايف الخليج 365 أن أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أكدوا أن القرار النهائى ليس فى أيديهم، ولكن المؤكد أنه فى حالة عدم صدور قرار بعودة الاندية للتدريبات الجماعية بعد العيد فهذا يعنى إلغاء الدورى هذا الموسم نظرا لصعوبة استكماله بعد هذا الموعد وفقا للاتفاق المبرم بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة مؤخرا.