- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانه فى لايف الخليج 365: اتحاد الكرة يلغى الدورى حال عدم عودة التدريبات بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف الاعلامى محمد شبانة فى لايف الخليج 365، أن أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أخطروا مسئولى أندية الدورى الممتاز بأنه فى حالة عدم العودة للتدريبات الجماعية عقب إجازة عيد الفطر مباشرة أو بحد اقصى أول يونيو المقبل، فان ذلك يعنى إلغاء الدورى العام هذا الموسم وعدم استكماله بشكل نهائى.
وتابع شبانة فى لايف الخليج 365 أن أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أكدوا أن القرار النهائى ليس فى أيديهم، ولكن المؤكد أنه فى حالة عدم صدور قرار بعودة الاندية للتدريبات الجماعية بعد العيد فهذا يعنى إلغاء الدورى هذا الموسم نظرا لصعوبة استكماله بعد هذا الموعد وفقا للاتفاق المبرم بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة مؤخرا.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد شبانه فى لايف الخليج 365: اتحاد الكرة يلغى الدورى حال عدم عودة التدريبات بعد العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.