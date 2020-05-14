محمد صلاح : الأهلي حسم بطولة الدوري.. وليس لدي مشكلة في دور "السنيد"

أكد محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أن نادى الأهلى قد حسم بطولة الدورى هذا الموسم على الورق حتى لو عادت المسابقة من جديد، مضيفاً إن الأهلى فارق كتير عن كل الأندية واعتقد أنه حسم بطولة الدورى لصالحه حتى لو تم استكمالها، وصعب جدا حد ينافسه عليها، مؤكداً أن الأهلى والزمالك الأقرب لنهائى أفريقيا والأبيض كان الأقرب لها قبل توقفات كورونا، مشيداً بنتائج وأداء فريق بيراميدز ولكنه لن يتمكن من التتويج ببطولة الدوري علي حساب قطبي الكرة المصرية .

وقال محمد صلاح مدرب الزمالك السابق خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير خلال برنامج "أقر واعترف" المذاع على قناة "أون تايم سبورت": إن الأهلى والزمالك هما من يتنافس على البطولات، وأن بيراميدز فريق مميز ولكن لن يأخذ الدورى وسيظل خلف القطبين".

وأضاف محمد صلاح، "أن مباراة الكأس عام 1985 كانت أكثر مباراة استهترنا بالأهلى فيها بعدما خاضها بالناشئين وحقق الفوز علينا، والمدرب بتاعنا قال هكسب الأهلى 6، وكانت صدمة كبيرة لما اتغلبنا ورحت الإسكندرية قعدت 3 أيام خوفا من الجماهير".

Advertisements

وأوضح محمد صلاح، "أن مصر تعانى من تخبط في المستوى بعد رحيل كوبر وفشل أجيرى، وأن حسام البدرى مظلوم ولسه أمامه فرصة للعودة بعد التعادل مع كينيا وجرز القمر".

وتابع مدرب الزمالك الأسبق، أنه ليس لديه مشكلة في قيامه بـدور "السنيد" في الفريق الأبيض، مشيراً إلي انه فاز ببطولة الكأس، والدوري عام 2014-2015 دربت مع الزمالك ثلثين الدوري رفقة باتشيكو وسلمنا فيريرا الفريق وهو متصدر بفارق 9 نقاط".