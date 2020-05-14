عقد مجلس إدارة النادي الأهلى، اليوم الخميس اجتماعه اليوم فى مقر الجزيرة فى مكان واسع تماشياً مع الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على بُعد المسافات من أجل مناقشة بعض الأمورالهامة.
وكان مجلس الأهلى قد قرر عدم المساس برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية في القطاعات الرياضية لمدة أربعة أشهر، بداية من 1-4 حتى 1-7-2020، على أن يتم صرفها كاملة لكن في إطار جدولة شهرية، بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم.
ويقوم المجلس بإعادة تقييم الموقف ثانية بعد نهاية الفترة المشار إليها بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يلتزم بإجراءات الوقاية خلال اجتماعه اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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