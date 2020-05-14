عقد مجلس إدارة النادي الأهلى، اليوم الخميس اجتماعه اليوم فى مقر الجزيرة فى مكان واسع تماشياً مع الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على بُعد المسافات من أجل مناقشة بعض الأمور الهامة.

وكان مجلس الأهلى قد قرر عدم المساس برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية في القطاعات

ويقوم المجلس بإعادة تقييم الموقف ثانية بعد نهاية الفترة المشار إليها بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد.

الهامة.وكان مجلس الأهلى قد قرر عدم المساس برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية في القطاعات الرياضية لمدة أربعة أشهر، بداية من 1-4 حتى 1-7-2020، على أن يتم صرفها كاملة لكن في إطار جدولة شهرية، بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم.ويقوم المجلس بإعادة تقييم الموقف ثانية بعد نهاية الفترة المشار إليها بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يلتزم بإجراءات الوقاية خلال اجتماعه اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.