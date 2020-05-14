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كارتيرون يرفض عرضًا يونانيًا متمسكا بالبقاء في الزمالك

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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه تلقى عرضا يونانيا خلال الفترة الماضية ولكنه رفض الرحيل عن القلعة البيضاء. وقال كارتيرون في تصريحات لوسائل الإعلام الإماراتية: "سعيد للعمل في الزمالك لم أحدد شروطا لتجديد عقدي ورحبت بالتجديد من

أجل الاستمرار في تحقيق النجاحات".

وأضاف: "تلقيت عرضا يونانيا ولكني رفضت الرحيل عن الزمالك في ظل رغبتي في الاستمرار". وتابع مدرب الزمالك: "لم يتحدث معي أي مسؤول من الزمالك عن مدة العقد الجديد ولم يتم تحديد

شروط مثل التجديد موسمين بل بالعكس لابد أن يكون مدة أي عقد موسم واحد فقط مع المدرب وبعدها يتم رؤية الأمر".

واختتم حديثه مشددا على ان الأمور حاليا صعبة في العالم كله وليس في مصر فقط بسبب فيروس . ويرى كارتيرون أن عودة صعبة في ذلك التوقيت مشددا على ان صحة المواطنين أهم من كرة القدم.
 

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