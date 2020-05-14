أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه تلقى عرضا يونانيا خلال الفترة الماضية ولكنه رفض الرحيل عن القلعة البيضاء. وقال كارتيرون في تصريحات لوسائل الإعلام الإماراتية: "سعيد للعمل في الزمالك لم أحدد شروطا لتجديد عقدي ورحبت بالتجديد منأجل الاستمرار في تحقيق النجاحات".
وأضاف: "تلقيت عرضا يونانيا ولكني رفضت الرحيل عن الزمالك في ظل رغبتي في الاستمرار". وتابع مدرب الزمالك: "لم يتحدث معي أي مسؤول من الزمالك عن مدة العقد الجديد ولم يتم تحديدشروط مثل التجديد موسمين بل بالعكس لابد أن يكون مدة أي عقد موسم واحد فقط مع المدرب وبعدها يتم رؤية الأمر".
واختتم حديثه مشددا على ان الأمور حاليا صعبة في العالم كله وليس في مصر فقط بسبب فيروس كورونا. ويرى كارتيرون أن عودة الدوري المصري صعبة في ذلك التوقيت مشددا على ان صحة المواطنين أهم من كرة القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يرفض عرضًا يونانيًا متمسكا بالبقاء في الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.