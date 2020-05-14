رضا عبدالعال ينصح كهربا بشأن مستقبله مع الأهلي

وجه رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق نصيحة خاصة لمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي.
وقال رضا عبد العال في تصريحات تليفزيونية: "نصيحتي لكهربا الرحيل عن الأهلي، اللاعب خرج من حسابات فايلرخاصة بعد لقاء السوبر المصري وعندما كان رمضان صبحي غائبا عن صفوف الفريق لم يعتمد أيضا فايلر على كهربا وهذا دليل على عدم اقتناعه به وأكد مضيفا امشي من الأهلي يا كهربا عشان مش هتلعب ".
وتطرق رضا عبد العال للحديث عن حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق قائلا:" كان أقوى من الجميع في الأهلي وكان يفعل كل شئ سواء بموافقة صالح سليم وحسن حمدي أو لا وهذا دوما ما يسبب الأزمات لحسام حتى عندما أصبح مدربا".
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