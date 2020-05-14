انتهاء اجتماع مجلس الأهلي والجلسة ممتدة لموعد أخر

انتهى اجتماع مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب منذ قليل، والذي اقيم بمقر النادي بالجزيرة لمناقشة عدد من الملفات المهمة والعاجلة.
واعتبر المجلس جلسته اليوم ممتدة ويتعين موعد أخر لاستكمال الجلسة دون الاشارة الي اية قرارات تم مناقشتها في اجتماع اليوم
وجاء الاجتماع في إطار تعزيز سبل البحث للوضع الراهن وآخر المستجدات وأبرز الخطوات السريعة التي يتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي والإدارة التنفيذية لتعظيم موارد النادي المالية في الفترة الحالية.
كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء اجتماع مجلس الأهلي والجلسة ممتدة لموعد أخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.