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انتهاء اجتماع مجلس الأهلي والجلسة ممتدة لموعد أخر

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انتهى اجتماع مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب منذ قليل، والذي اقيم بمقر النادي بالجزيرة لمناقشة عدد من الملفات المهمة والعاجلة.

واعتبر المجلس جلسته اليوم ممتدة ويتعين موعد أخر لاستكمال الجلسة دون الاشارة الي اية قرارات تم مناقشتها في اجتماع اليوم

وجاء الاجتماع في إطار تعزيز سبل البحث للوضع الراهن وآخر المستجدات وأبرز الخطوات السريعة التي يتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي والإدارة التنفيذية لتعظيم موارد النادي المالية في الفترة الحالية.

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